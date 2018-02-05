Пропавший брат актрисы из «Секса в большом городе» найден мертвым

Брат звезды популярного сериала совсем недавно был объявлен в розыск, как пропавший при странных обстоятельствах.Ким Кэтролл, или Саманта из «Секса в большом городе» высказала благодарность всем, кто поддержал ее и ее семью в столь тяжелое время. Об этом звезда написала у себя на странице в соцсети Instagram. Аналогичные сообщения 61-летняя актриса писала и в Twitter.После ее публикации с просьбой о помощи в розыске брата действительно было множество слов поддержки, народ включился в поиски родственника актрисы. Теперь же появилась информация, что 55-летний Кристофер найден мертвым.Брат девушки пропал 30 января, причем все личные вещи, без которых он не покидал дом, остались в квартире, а дверь оказалась не запертой. Также в доме Кристофера осталось его семь собак, которых он тоже не оставил бы одних в апартаментах.Полиция пока не обнародовала ни одной из существующих версий расследования этого загадочного дела.