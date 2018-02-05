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Пропавший брат актрисы из «Секса в большом городе» найден мертвым
Пропавший брат актрисы из «Секса в большом городе» Ким Кэттролл найден мертвым.
Пропавший брат актрисы из «Секса в большом городе» найден мертвым

Брат звезды популярного сериала совсем недавно был объявлен в розыск, как пропавший при странных обстоятельствах.

Ким Кэтролл, или Саманта из «Секса в большом городе» высказала благодарность всем, кто поддержал ее и ее семью в столь тяжелое время. Об этом звезда написала у себя на странице в соцсети Instagram. Аналогичные сообщения 61-летняя актриса писала и в Twitter.

После ее публикации с просьбой о помощи в розыске брата действительно было множество слов поддержки, народ включился в поиски родственника актрисы. Теперь же появилась информация, что 55-летний Кристофер найден мертвым.

Брат девушки пропал 30 января, причем все личные вещи, без которых он не покидал дом, остались в квартире, а дверь оказалась не запертой. Также в доме Кристофера осталось его семь собак, которых он тоже не оставил бы одних в апартаментах.

Полиция пока не обнародовала ни одной из существующих версий расследования этого загадочного дела.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 18:40
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