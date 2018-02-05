Внедорожник Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию

Юбилейная версия Mitsubishi Pajero будет отличаться наклейками на кузове с символикой ограниченной серии, отделкой салона из кожи Nappa и вставками из натурального дерева.Под капотом юбилейной модификации внедорожника будет установлен бензиновый двигатель объёмом 3,0 литра мощностью 174 лошадиные силы. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатым «автоматом» и фирменной системой полного привода Super Select II.В оснащение спецверсии Mitsubishi Pajero войдёт расширенный набор систем безопасности, продвинутый мультимедийный комплекс с увеличенным экраном и поддержкой Android Auto и Apple Carplay, а также позолоченные шильдики с названием модели.