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Ученые: Лимоны и грецкие орехи сохраняют молодость кожи
Чтобы сохранить молодость кожи, а также поддерживать ее в хорошем состоянии простого ухода недостаточно. В этом могут помочь некоторые продукты, включая грецкие орехи и лимоны.

Ученые: Лимоны и грецкие орехи сохраняют молодость кожи


В грецких орехах имеются омега-3 жирные кислоты. Это поможет сохранить мягкость кожного покрова, а также ее упругость. В цитрусовых витамин С производит коллаген. Он помогает бороться с морщинами. Полезными являются также помидоры, которые имеющие компонент ликопин, защищающий кожу от лучей солнца. Капуста, богатая витамином K позволяет снизить появление под глазами темных кругов.

В кокосовом молоке содержится витамин Е, который помогает бороться с морщинами. Между тем куркума в составе обладает куркуминоидами – сильными антиоксидантами. Они помогают в предотвращении тёмных пятен и гиперпигментации, которые вызваны очень большим количеством солнца. В рацион также требуется включить овсяную кашу, сельдерей, батат, а также голубику.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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