Ученые: Лимоны и грецкие орехи сохраняют молодость кожи

В грецких орехах имеются омега-3 жирные кислоты. Это поможет сохранить мягкость кожного покрова, а также ее упругость. В цитрусовых витамин С производит коллаген. Он помогает бороться с морщинами. Полезными являются также помидоры, которые имеющие компонент ликопин, защищающий кожу от лучей солнца. Капуста, богатая витамином K позволяет снизить появление под глазами темных кругов.В кокосовом молоке содержится витамин Е, который помогает бороться с морщинами. Между тем куркума в составе обладает куркуминоидами – сильными антиоксидантами. Они помогают в предотвращении тёмных пятен и гиперпигментации, которые вызваны очень большим количеством солнца. В рацион также требуется включить овсяную кашу, сельдерей, батат, а также голубику.