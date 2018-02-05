У Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони

Воля сказал, что раньше он не встречал людей, у которых были такие же родинки. Произошедшее для юмориста стало чудом, которое, как он отметил, может принести удачу. Фанаты поддержали артиста, сказав, что история с родинкой крайне похожа на популярное индийское кино.Были и такие поклонники, какие отметили, что с данной новостью можно участвовать в популярных телешоу, типа «Пусть говорят», где Павел с его родинкой даже саму Шурыгину сможет «затмить». Но некоторые подписчики подчеркнули, что эта отметина совсем не особенность, и подобное сходство есть у многих людей. Фото Воли в течение суток собрало около 242 тысяч отметок «Мне нравится» и более 4 тысяч комментариев от поклонников шоумена.