Американский фермер встретился с существом из параллельного мира

Мужчина увидел странный 3-метровый объект, напоминающий раковину, который завис на обочине дороги. В нем сидело существо с короткими волосами, но на лице не было растительности, а также человек сразу заметил огромные уши и выпуклые глаза. Верхнюю часть туловища покрывала шерсть, а низ был скрыт в коконе из тумана. Пришелец сам испугался встречи с землянином, так что даже поднял вверх конечности.Американец нажал на газ и заметил, что сияние аппарата уменьшилось, после чего раздалось легкое потрескивание. Утром на этом месте даже не осталось следов гостя из иного измерения, но свидетель события боялся говорить об инциденте своим близким и друзьям. Потом он еще долго боялся выходить на улицу, после чего местные жители заметили на поле необычные круги.