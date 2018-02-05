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Американский фермер встретился с существом из параллельного мира
Местные СМИ опубликовали рассказ американского фермера из штата Висконсин. Он встретился с существом из параллельного мира, когда ехал домой с заседания местного кооператива.

Мужчина увидел странный 3-метровый объект, напоминающий раковину, который завис на обочине дороги. В нем сидело существо с короткими волосами, но на лице не было растительности, а также человек сразу заметил огромные уши и выпуклые глаза. Верхнюю часть туловища покрывала шерсть, а низ был скрыт в коконе из тумана. Пришелец сам испугался встречи с землянином, так что даже поднял вверх конечности.

Американский фермер встретился с существом из параллельного мира


Американец нажал на газ и заметил, что сияние аппарата уменьшилось, после чего раздалось легкое потрескивание. Утром на этом месте даже не осталось следов гостя из иного измерения, но свидетель события боялся говорить об инциденте своим близким и друзьям. Потом он еще долго боялся выходить на улицу, после чего местные жители заметили на поле необычные круги.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20
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