Alpine A110 стал самым красивым автомобилем 2017 года

Победителем в номинации «Самый красивый автомобиль» стал Alpine A110, второго места удостоился кроссовер BMW X2, а третье место досталось внедорожнику DS7 Crossback от компании Citroen.В номинации «Лучший суперкар» победа досталась британскому автомобилю McLaren 720S. Самым привлекательным прототипом стал Concept Vision Coupe от Mazda. Стоит отметить, то в данной номинации компания Mazda одерживает победу второй год подряд.В номинации «Самый футуристический концепт» победил проект Pop.Up, разработанный специалистами Italdesign и Airbus. В номинации «Самый креативный концепт» победа досталась Renault Symbioz.Звание «Лучшего автомобильного дизайнера года» досталось шеф-дизайнеру компании Land Rover Джерри МакГоверну.