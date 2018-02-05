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Alpine A110 стал самым красивым автомобилем 2017 года
Новый Alpine A110 получил титул «Самого красивого автомобиля года». Самые красивые автомобили выбрали на Международном автомобильном фестивале в Париже, который завершился 4 февраля.

Alpine A110 стал самым красивым автомобилем 2017 года


Победителем в номинации «Самый красивый автомобиль» стал Alpine A110, второго места удостоился кроссовер BMW X2, а третье место досталось внедорожнику DS7 Crossback от компании Citroen.

В номинации «Лучший суперкар» победа досталась британскому автомобилю McLaren 720S. Самым привлекательным прототипом стал Concept Vision Coupe от Mazda. Стоит отметить, то в данной номинации компания Mazda одерживает победу второй год подряд.

В номинации «Самый футуристический концепт» победил проект Pop.Up, разработанный специалистами Italdesign и Airbus. В номинации «Самый креативный концепт» победа досталась Renault Symbioz.

Звание «Лучшего автомобильного дизайнера года» досталось шеф-дизайнеру компании Land Rover Джерри МакГоверну.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:30
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