Камеры МКС снова поймали в объектив огромный НЛО

Они опубликовали ролик в сетях, пытаясь разобраться, что это был за объект. Некоторые пользователи считают его просто бликами света, отраженными в иллюминаторе, только внимательные юзеры сразу опровергли их слова. Они заметили довольно внушительный объект, который решил приблизиться к станции и посмотреть, чем тут занимаются люди.НЛО не особо отличался от своих предшественников, а агентство сразу поступило классическим образом. Зрители увидели синие экраны на самом интригующем месте, вот только зачем ученые пытаются скрыть важную информацию - остается загадкой.