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Камеры МКС снова поймали в объектив огромный НЛО
Исследователи едва успели зафиксировать новую запись, сделанную камерами на МКС. Они снова поймали в объектив огромный НЛО, после чего NASA быстро прервало трансляцию.

Камеры МКС снова поймали в объектив огромный НЛО


Они опубликовали ролик в сетях, пытаясь разобраться, что это был за объект. Некоторые пользователи считают его просто бликами света, отраженными в иллюминаторе, только внимательные юзеры сразу опровергли их слова. Они заметили довольно внушительный объект, который решил приблизиться к станции и посмотреть, чем тут занимаются люди.



НЛО не особо отличался от своих предшественников, а агентство сразу поступило классическим образом. Зрители увидели синие экраны на самом интригующем месте, вот только зачем ученые пытаются скрыть важную информацию - остается загадкой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:50
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