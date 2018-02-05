Анастасия Костенко из-за Дмитрия Тарасова перестала уделять время родителям

23-летняя модель из Ростовской области прикрепила к посту фотографию, на которой позирует вместе со своей мамой. Кроме того, Анастасия написала стихотворение, которое посвятила своей родительнице.В строках собственного сочинения Костенко просит у матери прощения за то, что стала мало времени уделять ей, выпорхнув оперившейся птицей из тёплого гнезда. Девушка объясняет, что не может противиться своим чувствам, тем не менее знает, что мама её обязательно поймёт и будет уважать её решение.Также в стихотворении Костенко описала своё отношение к супругу Дмитрию Тарасову, назвав его мужчиной, на которого всегда может положиться, который всегда защитит её от всех бед и горестей. Девушка рада, что вторая половинка понимает её как никто другой, ценит своих родных, ради которых готов на всё.В завершение своего душевного сообщения Анастасия рассказала, что время от времени на неё находит вдохновение, и тогда ей очень помогают гены дедушки.Подписчики похвалили Анастасию за проявление творчества, а также отметили, что её мама выглядит очень молодо и красиво.