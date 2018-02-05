АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Опубликовали трейлер новых «Звездных войн» про молодого Хана Соло
Известной американской компанией Disney был представлен очередной киношедевр. При этом в рамках популярного видеохостинга YouTube был опубликован первый тизер фантастической киноленты "Соло. Звездные войны: Истории".

Опубликовали трейлер новых «Звездных войн» про молодого Хана Соло


Имеются данные, что в основе сюжета покажут знакомство главного героя по имени Хан Соло с освобожденным из плена Чубаккой, являющимся путешественником из племени вуки. Главные герои захватывают космический корабль «Тысячелетний сокол». Затем они на нём отправляются в путешествие. Рон Ховард является режиссёром данной киноленты. Актёр Олден Эренрайк сыграет главного героя Хана Соло.



В этом кинопроекте также взяли участие Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк. Кинопрокат фильма на территории Российской Федерации начнется с двадцать четвёртого мая текущего года.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Rolls-Royce Phantom возглавил ТОП-5 самых дорогих
Просмотреть все новости