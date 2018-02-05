Опубликовали трейлер новых «Звездных войн» про молодого Хана Соло

Имеются данные, что в основе сюжета покажут знакомство главного героя по имени Хан Соло с освобожденным из плена Чубаккой, являющимся путешественником из племени вуки. Главные герои захватывают космический корабль «Тысячелетний сокол». Затем они на нём отправляются в путешествие. Рон Ховард является режиссёром данной киноленты. Актёр Олден Эренрайк сыграет главного героя Хана Соло.В этом кинопроекте также взяли участие Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк. Кинопрокат фильма на территории Российской Федерации начнется с двадцать четвёртого мая текущего года.