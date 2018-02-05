Опубликовали трейлер новых «Звездных войн» про молодого Хана Соло
Известной американской компанией Disney был представлен очередной киношедевр. При этом в рамках популярного видеохостинга YouTube был опубликован первый тизер фантастической киноленты "Соло. Звездные войны: Истории".
Имеются данные, что в основе сюжета покажут знакомство главного героя по имени Хан Соло с освобожденным из плена Чубаккой, являющимся путешественником из племени вуки. Главные герои захватывают космический корабль «Тысячелетний сокол». Затем они на нём отправляются в путешествие. Рон Ховард является режиссёром данной киноленты. Актёр Олден Эренрайк сыграет главного героя Хана Соло.
В этом кинопроекте также взяли участие Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк. Кинопрокат фильма на территории Российской Федерации начнется с двадцать четвёртого мая текущего года.
Имеются данные, что в основе сюжета покажут знакомство главного героя по имени Хан Соло с освобожденным из плена Чубаккой, являющимся путешественником из племени вуки. Главные герои захватывают космический корабль «Тысячелетний сокол». Затем они на нём отправляются в путешествие. Рон Ховард является режиссёром данной киноленты. Актёр Олден Эренрайк сыграет главного героя Хана Соло.
В этом кинопроекте также взяли участие Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк. Кинопрокат фильма на территории Российской Федерации начнется с двадцать четвёртого мая текущего года.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00