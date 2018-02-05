Ученые: Для защиты картофеля от гнили будут использоваться вирусы
Российские ученые нашли способ сохранения урожая картофеля от гнили. Для его защиты будут использоваться вирусы.
Пока они планируют внедрить сюда бактериофаги, которые поражают патологические бактерии. С их помощью организмы, ставшие виновниками возникновения мягкой гнили, будут уничтожены. Сейчас уже сформирован набор из 22 вирусов, способных сохранить 80% отечественного картофеля.
Первые испытания будут проведены на складе, где хранятся тысячи тонн продукта. При положительном результате этот способ получить распространение в других местах, избавив корнеплоды от опасной болезни.
Пока они планируют внедрить сюда бактериофаги, которые поражают патологические бактерии. С их помощью организмы, ставшие виновниками возникновения мягкой гнили, будут уничтожены. Сейчас уже сформирован набор из 22 вирусов, способных сохранить 80% отечественного картофеля.
Первые испытания будут проведены на складе, где хранятся тысячи тонн продукта. При положительном результате этот способ получить распространение в других местах, избавив корнеплоды от опасной болезни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30