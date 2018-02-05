Ученые: Для защиты картофеля от гнили будут использоваться вирусы

Пока они планируют внедрить сюда бактериофаги, которые поражают патологические бактерии. С их помощью организмы, ставшие виновниками возникновения мягкой гнили, будут уничтожены. Сейчас уже сформирован набор из 22 вирусов, способных сохранить 80% отечественного картофеля.Первые испытания будут проведены на складе, где хранятся тысячи тонн продукта. При положительном результате этот способ получить распространение в других местах, избавив корнеплоды от опасной болезни.