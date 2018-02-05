Китайцы намерены завалить мировые рынки дешевыми автомобилями

По итогам 2017 года в России производство автомобилей выросло на 7,2 процента, однако показатели китайской компании FAW превышают в три раза. Российские производители отправили на экспорт около 40 000 автомобилей, что составляет 1 процент от общего объёма производства. При этом число ввозимых в Россию автомобилей увеличилось на 92,7 процента. В итоге получается, что российский автопарк пополняется в основном китайскими автомобилями.В настоящее время компания China FAW Group планирует наращивать экспортные поставки, сделав данную задачу приоритетной. Сейчас китайский производитель поставляет свою продукцию на территорию 48 государств, в общей сложности за минувший год было экспортировано автомобилей на сумму 790 000 000 долларов.Отмечается, что компания China FAW Group осуществляет сборку таких крупных производителей, как Mazda, Toyota, General Motors, Ford, и Volkswagen.