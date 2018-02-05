Китайцы намерены завалить мировые рынки дешевыми автомобилями
Крупнейший китайский автопроизводитель China FAW Group за 2017 год выпустил 3 408 000 новых автомобилей. По подсчётам специалистов, это в 3 раза больше, чем все производители в России.
По итогам 2017 года в России производство автомобилей выросло на 7,2 процента, однако показатели китайской компании FAW превышают в три раза. Российские производители отправили на экспорт около 40 000 автомобилей, что составляет 1 процент от общего объёма производства. При этом число ввозимых в Россию автомобилей увеличилось на 92,7 процента. В итоге получается, что российский автопарк пополняется в основном китайскими автомобилями.
В настоящее время компания China FAW Group планирует наращивать экспортные поставки, сделав данную задачу приоритетной. Сейчас китайский производитель поставляет свою продукцию на территорию 48 государств, в общей сложности за минувший год было экспортировано автомобилей на сумму 790 000 000 долларов.
Отмечается, что компания China FAW Group осуществляет сборку таких крупных производителей, как Mazda, Toyota, General Motors, Ford, и Volkswagen.
По итогам 2017 года в России производство автомобилей выросло на 7,2 процента, однако показатели китайской компании FAW превышают в три раза. Российские производители отправили на экспорт около 40 000 автомобилей, что составляет 1 процент от общего объёма производства. При этом число ввозимых в Россию автомобилей увеличилось на 92,7 процента. В итоге получается, что российский автопарк пополняется в основном китайскими автомобилями.
В настоящее время компания China FAW Group планирует наращивать экспортные поставки, сделав данную задачу приоритетной. Сейчас китайский производитель поставляет свою продукцию на территорию 48 государств, в общей сложности за минувший год было экспортировано автомобилей на сумму 790 000 000 долларов.
Отмечается, что компания China FAW Group осуществляет сборку таких крупных производителей, как Mazda, Toyota, General Motors, Ford, и Volkswagen.
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Добавил: Алина Вчера, 18:50