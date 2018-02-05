Люди с иконами прервали в Бухаресте показ ленты о гомосексуалистах

Лента рассказывает касательно работы общественников, борющихся против безразличного отношения современного общества к инфицированным ВИЧ. По сюжету два активиста познакомились в ходе проведения данных акций, при этом полюбив друг друга.Религиозные активисты в кинозале Музея сорвали своими действиями показ ленты «120 ударов в минуту». В прошлом году этот фильм удостоили Гран-при фестиваля, проводимого в Каннах. Люди с иконами в ходе киносеанса начали громко петь в зале гимн страны, а также «Спаси, Господи, свой народ». Потом религиозные активисты поднялись на сцену, развернув протестные плакаты.По словам противников фильма о Геях, эту картину не должны показывать в этом музее, так как румынские крестьяне были всегда православными христианами, а также ничего общего не имели с гомосексуалистами.