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Люди с иконами прервали в Бухаресте показ ленты о гомосексуалистах
На территории Румынии показ ленты о Геях сорвали люди с иконами в руках. Фильм снял французский режиссер Робен Кампийо.

Люди с иконами прервали в Бухаресте показ ленты о гомосексуалистах

Лента рассказывает касательно работы общественников, борющихся против безразличного отношения современного общества к инфицированным ВИЧ. По сюжету два активиста познакомились в ходе проведения данных акций, при этом полюбив друг друга.

Религиозные активисты в кинозале Музея сорвали своими действиями показ ленты «120 ударов в минуту». В прошлом году этот фильм удостоили Гран-при фестиваля, проводимого в Каннах. Люди с иконами в ходе киносеанса начали громко петь в зале гимн страны, а также «Спаси, Господи, свой народ». Потом религиозные активисты поднялись на сцену, развернув протестные плакаты.

По словам противников фильма о Геях, эту картину не должны показывать в этом музее, так как румынские крестьяне были всегда православными христианами, а также ничего общего не имели с гомосексуалистами.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
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