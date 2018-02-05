Специалисты НАФИ: Тур по России обойдется до 40 тысяч рублей

По мнению Тимура Аймалетдинова, из аналитического НАФИ - россияне не считают туризм в настоящее время насущной необходимостью. Эксперты выявили существенное снижение туристических поездок среди россиян. Это подтверждает и чек на турпоездку, который составляет более полусотни тысяч рублей.При среднем значении расходов на путешествие на одного человека в 60 тыс. рублей, наши соотечественники могут себе позволить траты не более 40 тыс. рублей. Только жители Москвы и Санкт-Петербурга, могут заплатить за качественный отдых, но и они весьма разборчивы. Однако за рубеж могут себе позволить выехать половина столичных жителей, тогда как из провинции готовы поехать не более 30%.