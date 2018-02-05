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Яна Кошкина шокировала фанатов лицом без косметики
Яна Кошкина, являющаяся известной отечественной актрисой, моделью и телеведущей телешоу «Короли Фанеры», решила продемонстрировать себя фанатам без макияжа. Однако косметику звезда заменила сглаживающими фильтрами, а также другой обработкой.

Яна Кошкина шокировала фанатов лицом без косметики


Яна Кошкина обычно предстает перед своими многочисленными фанатами с прической и с вечерним макияжем. Многие поклонники Яны попросили её сделать фотографию без яркой косметики, и девушка без колебаний сделала снимок без макияжа.

Оказалось, обмануть фанатов не так и просто, так как они заметили искусственные ресницы и использование ретуши. Фото отечественной знаменитости в течение двух дней сумело собрать свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и около 80 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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