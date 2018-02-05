Яна Кошкина шокировала фанатов лицом без косметики

Яна Кошкина обычно предстает перед своими многочисленными фанатами с прической и с вечерним макияжем. Многие поклонники Яны попросили её сделать фотографию без яркой косметики, и девушка без колебаний сделала снимок без макияжа.Оказалось, обмануть фанатов не так и просто, так как они заметили искусственные ресницы и использование ретуши. Фото отечественной знаменитости в течение двух дней сумело собрать свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и около 80 комментариев.