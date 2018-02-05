АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Apple возвращается на первые позиции лидера в мире
Аналитиками зафиксирован возврат позиций лидера американской компанией Apple, в направлении продаж мобильных устройств. Анализ проводила международная маркетинговая организация - Mobile Research Group. Эксперты подсчитали, что каждый пяты смартфон, купленный сейчас на мировом рынке, представляет продукт корпорации.

По данным последнего квартала прошлого года, на его период выпала настоящая «эра Apple» на международных рынках. Здесь огромное значение получила грамотная рекламная кампания, а также новшества, предложенные американской компанией по разработке смартфонов. С другой стороны, у группы аналитиков поддерживающих Samsung, несколько иное мнение. Их сведения, на конец прошлого сезона, указывают на диктовку модных направлений во всем мире, именно от южнокорейских флагманов.

Apple возвращается на первые позиции лидера в мире


Окончательные итоги споров основаны на данных от ритейлеров, которые указывают на преимущества Apple, которая не явно, но с определенным перевесом влияет на положение спроса мирового рынка. Для примера приведен декабрь 2017 года, за который американской корпорацией организованы продажи своих линеек смартфонов на 19,2%, в то же время доля Samsung определена в 18,4%.
Экономика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ФСБ собирается ограничить весь контент
Исследования на животных показали, как стресс
Эксперты назвали четыре вещи, которые удалось
В Америке биохакер ввел в свой организм лекарство
«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA
Android Nougat официально стала самой популярной
Просмотреть все новости