Apple возвращается на первые позиции лидера в мире
Аналитиками зафиксирован возврат позиций лидера американской компанией Apple, в направлении продаж мобильных устройств. Анализ проводила международная маркетинговая организация - Mobile Research Group. Эксперты подсчитали, что каждый пяты смартфон, купленный сейчас на мировом рынке, представляет продукт корпорации.
По данным последнего квартала прошлого года, на его период выпала настоящая «эра Apple» на международных рынках. Здесь огромное значение получила грамотная рекламная кампания, а также новшества, предложенные американской компанией по разработке смартфонов. С другой стороны, у группы аналитиков поддерживающих Samsung, несколько иное мнение. Их сведения, на конец прошлого сезона, указывают на диктовку модных направлений во всем мире, именно от южнокорейских флагманов.
Окончательные итоги споров основаны на данных от ритейлеров, которые указывают на преимущества Apple, которая не явно, но с определенным перевесом влияет на положение спроса мирового рынка. Для примера приведен декабрь 2017 года, за который американской корпорацией организованы продажи своих линеек смартфонов на 19,2%, в то же время доля Samsung определена в 18,4%.
По данным последнего квартала прошлого года, на его период выпала настоящая «эра Apple» на международных рынках. Здесь огромное значение получила грамотная рекламная кампания, а также новшества, предложенные американской компанией по разработке смартфонов. С другой стороны, у группы аналитиков поддерживающих Samsung, несколько иное мнение. Их сведения, на конец прошлого сезона, указывают на диктовку модных направлений во всем мире, именно от южнокорейских флагманов.
Окончательные итоги споров основаны на данных от ритейлеров, которые указывают на преимущества Apple, которая не явно, но с определенным перевесом влияет на положение спроса мирового рынка. Для примера приведен декабрь 2017 года, за который американской корпорацией организованы продажи своих линеек смартфонов на 19,2%, в то же время доля Samsung определена в 18,4%.
Экономика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:00