Опубликован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя

Имеется информация, что правообладателем киноленты является кинокомпания Charades. Её руководителем являются бывшие топ-менеджеры Studiocanal, Wild Bunch, Gaumont. Фильм не политический в прямом смысле. Однако измерение, которое связано с политикой присутствует в данном фильме. Здесь подразумевается фурор, сделавшая музыка «Кино» в Ленинграде. Также его называли ветром свободы, придающим новую энергию молодому поколению того времени.Лента предположительно выйдет в прокат весной-летом этого года. Раньше сообщалось, что Кирилл Серебренников не может отправиться на съемки киноленты по решению суда. Представители суда для российского режиссёра в качестве меры пресечения избрал домашний арест.