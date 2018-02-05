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Опубликован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя
В интернет попал первый кадр киноленты скандального известного режиссера Кирилла Серебренникова. Фильм под названием «Лето» посвящён Виктору Цою, являющемуся популярным рок-исполнителем, а также лидером группы «Кино».

Опубликован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя

Имеется информация, что правообладателем киноленты является кинокомпания Charades. Её руководителем являются бывшие топ-менеджеры Studiocanal, Wild Bunch, Gaumont. Фильм не политический в прямом смысле. Однако измерение, которое связано с политикой присутствует в данном фильме. Здесь подразумевается фурор, сделавшая музыка «Кино» в Ленинграде. Также его называли ветром свободы, придающим новую энергию молодому поколению того времени.

Лента предположительно выйдет в прокат весной-летом этого года. Раньше сообщалось, что Кирилл Серебренников не может отправиться на съемки киноленты по решению суда. Представители суда для российского режиссёра в качестве меры пресечения избрал домашний арест.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
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