Московский апеляционный суд рассмотрит жалобу Siemens из-за отказа в иске к «Ростеху»

По итогам проведенного Siemens расследования, его представители заявили, что все 4 турбины, поставленные в Краснодарский край, в нарушение контракта были установлены в Крыму, и потому немцы отказались от дальнейшего сотрудничества. Ранее 8-й арбитражный суд в России признал исковые требования немцев не подлежащие удовлетворению.В настоящее время арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу Siemens к производству, однако исход правоведы прогнозируют подобный всем предыдущим. Из-за нарушения международных договоров под санкции Евросоюза попали компании и чиновники правительства, в том числе и замминистра Минэкономики Андрей Черезов, нарушившие санкционный запрет поставлять продукцию в "аннексированный Крым", по мнению ПАСЕ и ООН.