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Сестра Ким Кардашьян, которая скрывала беременность, на днях родила дочь
Сестра Ким Кардашьян, полностью скрывшая свое интересное положение от общественности, на днях родила дочь.

Сестра Ким Кардашьян, которая скрывала беременность, на днях родила дочь


Дженнер, скрывала свое интересное положение от прессы и отрицала все слухи о ней. Ведь это их долгожданный первенец. Модель поделилась, что дочь появилась на свет 1 февраля и с именем ребенка родители пока не определились.

Дженнер принесла свои извинения фанатам за то, что раньше не поставила их в известность. Будущая мама, хотела спокойно проходить беременность, чтобы ее не донимало внимание прессы и не волновало ни ее, ни будущего малыша.

Дженнер понимала, что весь негатив может отразиться на состоянии здоровья ребенка, поэтому эти месяцы хотела провести в окружении своих самых близких людей. Также родственница Ким Кардашьян созналась, что это был самый лучший период в ее жизни.

Стоит добавить, что Дженнер, приходится самой младшей сестрой в семействе Кардашьян-Дженнер. А Ким для Дженнер сводная сестра. У модели есть собственный бренд косметики, еще она изготовила линию одежды в паре с сестрой Кендалл и вместе с ней написала книжку о девочках, которые обладали супер способностями.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:23
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