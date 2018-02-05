Сестра Ким Кардашьян, которая скрывала беременность, на днях родила дочь

Дженнер, скрывала свое интересное положение от прессы и отрицала все слухи о ней. Ведь это их долгожданный первенец. Модель поделилась, что дочь появилась на свет 1 февраля и с именем ребенка родители пока не определились.Дженнер принесла свои извинения фанатам за то, что раньше не поставила их в известность. Будущая мама, хотела спокойно проходить беременность, чтобы ее не донимало внимание прессы и не волновало ни ее, ни будущего малыша.Дженнер понимала, что весь негатив может отразиться на состоянии здоровья ребенка, поэтому эти месяцы хотела провести в окружении своих самых близких людей. Также родственница Ким Кардашьян созналась, что это был самый лучший период в ее жизни.Стоит добавить, что Дженнер, приходится самой младшей сестрой в семействе Кардашьян-Дженнер. А Ким для Дженнер сводная сестра. У модели есть собственный бренд косметики, еще она изготовила линию одежды в паре с сестрой Кендалл и вместе с ней написала книжку о девочках, которые обладали супер способностями.