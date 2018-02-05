На Бермудских островах НЛО похитили большие запасы рома
Исследователи предполагают, что пришельцы тоже любят побаловать себя горячительными напитками. На Бермудских островах НЛО похитили большие запасы рома, используя их для своих целей.
Британские эксперты во время конференции обсудили все места, где часто был замечен внеземной транспорт. Оказалось, что этот уголок планеты пользуется особым спросом у гуманоидов, часто прилетающих сюда в поисках спиртного. Также они обратили внимание на постоянную пропажу мопедов.
В связи с такими необычными событиями появилась версия, что НЛО похищают людей после обильного застолья. Раньше многие исследователи говорили, что британские и американские власти официально разрешили высадку инопланетян на территории островов.
Британские эксперты во время конференции обсудили все места, где часто был замечен внеземной транспорт. Оказалось, что этот уголок планеты пользуется особым спросом у гуманоидов, часто прилетающих сюда в поисках спиртного. Также они обратили внимание на постоянную пропажу мопедов.
В связи с такими необычными событиями появилась версия, что НЛО похищают людей после обильного застолья. Раньше многие исследователи говорили, что британские и американские власти официально разрешили высадку инопланетян на территории островов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:34