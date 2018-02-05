На Бермудских островах НЛО похитили большие запасы рома

Британские эксперты во время конференции обсудили все места, где часто был замечен внеземной транспорт. Оказалось, что этот уголок планеты пользуется особым спросом у гуманоидов, часто прилетающих сюда в поисках спиртного. Также они обратили внимание на постоянную пропажу мопедов.В связи с такими необычными событиями появилась версия, что НЛО похищают людей после обильного застолья. Раньше многие исследователи говорили, что британские и американские власти официально разрешили высадку инопланетян на территории островов.