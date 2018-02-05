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FSI: Швейцария возглавила список стран с самой непрозрачной финансовой системой
Английские экономисты опубликовали исследование посвященное изучению финансовых систем стран мира в плане их открытости для контролирующих органов. Наиболее удобной для сокрытия капиталов оказалась Шейцария, Россия - на 29-м месте этого рейтинга "налоговых убежищ".

Неправительственная организация Tax Justice Network из Великобритании опубликовала свой вариант рейтинга стран с наиболее закрытой системой банковской сферы от проверяющих органов. В нем на первом месте стоят финучреждения Швейцарии, где проверяющим органам нет доступа к банковской информации.

FSI: Швейцария возглавила список стран с самой непрозрачной финансовой системой


Швейцария является наиболее надежным налоговым убежищем среди всех стран мира - так определили специалисты британской общественной организации в ходе составления рейтинга непрозрачных банковских систем. На втором месте находится США где высока доля в экспорте офшорных услуг. Открытой для финорганов страной стала в последние годы Словения, а Россия находится рядом с Турцией и Китаем, занимая двадцать девятое место.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:00
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