FSI: Швейцария возглавила список стран с самой непрозрачной финансовой системой
Английские экономисты опубликовали исследование посвященное изучению финансовых систем стран мира в плане их открытости для контролирующих органов. Наиболее удобной для сокрытия капиталов оказалась Шейцария, Россия - на 29-м месте этого рейтинга "налоговых убежищ".
Неправительственная организация Tax Justice Network из Великобритании опубликовала свой вариант рейтинга стран с наиболее закрытой системой банковской сферы от проверяющих органов. В нем на первом месте стоят финучреждения Швейцарии, где проверяющим органам нет доступа к банковской информации.
Швейцария является наиболее надежным налоговым убежищем среди всех стран мира - так определили специалисты британской общественной организации в ходе составления рейтинга непрозрачных банковских систем. На втором месте находится США где высока доля в экспорте офшорных услуг. Открытой для финорганов страной стала в последние годы Словения, а Россия находится рядом с Турцией и Китаем, занимая двадцать девятое место.
Неправительственная организация Tax Justice Network из Великобритании опубликовала свой вариант рейтинга стран с наиболее закрытой системой банковской сферы от проверяющих органов. В нем на первом месте стоят финучреждения Швейцарии, где проверяющим органам нет доступа к банковской информации.
Швейцария является наиболее надежным налоговым убежищем среди всех стран мира - так определили специалисты британской общественной организации в ходе составления рейтинга непрозрачных банковских систем. На втором месте находится США где высока доля в экспорте офшорных услуг. Открытой для финорганов страной стала в последние годы Словения, а Россия находится рядом с Турцией и Китаем, занимая двадцать девятое место.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:00