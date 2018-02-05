FSI: Швейцария возглавила список стран с самой непрозрачной финансовой системой

Неправительственная организация Tax Justice Network из Великобритании опубликовала свой вариант рейтинга стран с наиболее закрытой системой банковской сферы от проверяющих органов. В нем на первом месте стоят финучреждения Швейцарии, где проверяющим органам нет доступа к банковской информации.Швейцария является наиболее надежным налоговым убежищем среди всех стран мира - так определили специалисты британской общественной организации в ходе составления рейтинга непрозрачных банковских систем. На втором месте находится США где высока доля в экспорте офшорных услуг. Открытой для финорганов страной стала в последние годы Словения, а Россия находится рядом с Турцией и Китаем, занимая двадцать девятое место.