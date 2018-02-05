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Подписчики ужаснулись располневшим сыном Евгении Феофилактовой
Экс-участница телешоу "Дом-2" Евгения Феофилактова любит в Instagram постить фотографии своего сына Даниэля, который, по мнению подписчиков, ужасно располнел.

Даниэль ещё даже не ходит в школу, но знаменитая мама уже сделала из него фотомодель и планирует дальше идти в этом же направлении, надеясь на звёздную карьеру наследника в будущем. Многие интернет-пользователи критикуют Евгению, ведь в таком маленькой возрасте подобные мероприятия мальчику не стоит посещать.

Подписчики ужаснулись располневшим сыном Евгении Феофилактовой

А накануне Феофилактову стали забрасывать обвинениями по другому поводу. Фолловеры заметили, что мальчик выглядит довольно полным для своих лет. Телезвезде советуют пересмотреть рацион для сына, так как, если придерживаться нынешнего, то вскоре Даниэль станет по-настоящему толстым.

Евгения известна своим пылким нравом, и она никогда не будет молчать, если в её сторону идёт какой-либо негатив. Молодая женщина посоветовала всем недовольным следить за своим весом и весом своих родных людей, а от неё просит отстать.

Напомним, в настоящее время звезда "Дома-2" проживает в шикарном особняке своего возлюбленного. Вместе с Феофилактовой в новое обиталище перебрался и Даниэль.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:58
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