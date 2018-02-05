Ученые: Комары способны запоминать обидевших их людей по запаху

В эксперименте приняли участие желтолихорадочные особи, нюхавшие человеческие ароматы тела, среди которых были негативные вибрации. Затем насекомых поместили в лабиринт, где было два пути с такими составами воздуха. Эксперты заметили, что комары избегают лететь на неприятные запахи.Также во время аналогичных опытов у них активизировалась деятельность нейронов, а также главная роль в запоминании принадлежала дофаминзависимым нервным цепям. Пока ученым сложно определить предпочтения насекомых, однако, аромат молекул в человеческой крови может показать им безопасные для жизни источники.