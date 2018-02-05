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Ученые: Комары способны запоминать обидевших их людей по запаху
Американские ученые выяснили, что комары способны запоминать обидевших их людей по запаху. Потому хлопки в ладоши становятся причиной плохих воспоминаний у насекомых.

В эксперименте приняли участие желтолихорадочные особи, нюхавшие человеческие ароматы тела, среди которых были негативные вибрации. Затем насекомых поместили в лабиринт, где было два пути с такими составами воздуха. Эксперты заметили, что комары избегают лететь на неприятные запахи.

Ученые: Комары способны запоминать обидевших их людей по запаху


Также во время аналогичных опытов у них активизировалась деятельность нейронов, а также главная роль в запоминании принадлежала дофаминзависимым нервным цепям. Пока ученым сложно определить предпочтения насекомых, однако, аромат молекул в человеческой крови может показать им безопасные для жизни источники.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:39
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