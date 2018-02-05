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Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее одеваться в Дубае
Стефания Маликова решила посетить Дубай и показала подписчикам фото, сделанное в роскошном отеле. Однако они посоветовали девушке скромнее одеваться в этой стране.

Наследница музыканта после приезда из Италии поздравила отца с рождением малыша и поехала в очередное путешествие. В сюжете Стефания Маликова позирует перед камерой в коротких шортах и джинсовой куртке, дополнив образ аксессуарами розового цвета и модными босоножками с перьями. Она отметила, что это ее любимые оттенки, но поклонники девушки упомянули о мусульманах, негативно относящихся к обнаженным женским частям тела.

Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее одеваться в Дубае


Многие пользователи сетей назвали ее наряд вызывающим для страны, но также не могли удержаться от комплиментов в ее адрес. Людям понравился внешний вид молодой модницы с необычной обувью, хотя некоторые лица переживают, что студентка вместо учебы отдыхает в разных странах.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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