Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее одеваться в Дубае
Стефания Маликова решила посетить Дубай и показала подписчикам фото, сделанное в роскошном отеле. Однако они посоветовали девушке скромнее одеваться в этой стране.
Наследница музыканта после приезда из Италии поздравила отца с рождением малыша и поехала в очередное путешествие. В сюжете Стефания Маликова позирует перед камерой в коротких шортах и джинсовой куртке, дополнив образ аксессуарами розового цвета и модными босоножками с перьями. Она отметила, что это ее любимые оттенки, но поклонники девушки упомянули о мусульманах, негативно относящихся к обнаженным женским частям тела.
Многие пользователи сетей назвали ее наряд вызывающим для страны, но также не могли удержаться от комплиментов в ее адрес. Людям понравился внешний вид молодой модницы с необычной обувью, хотя некоторые лица переживают, что студентка вместо учебы отдыхает в разных странах.
Наследница музыканта после приезда из Италии поздравила отца с рождением малыша и поехала в очередное путешествие. В сюжете Стефания Маликова позирует перед камерой в коротких шортах и джинсовой куртке, дополнив образ аксессуарами розового цвета и модными босоножками с перьями. Она отметила, что это ее любимые оттенки, но поклонники девушки упомянули о мусульманах, негативно относящихся к обнаженным женским частям тела.
Многие пользователи сетей назвали ее наряд вызывающим для страны, но также не могли удержаться от комплиментов в ее адрес. Людям понравился внешний вид молодой модницы с необычной обувью, хотя некоторые лица переживают, что студентка вместо учебы отдыхает в разных странах.