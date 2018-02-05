Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее одеваться в Дубае

Наследница музыканта после приезда из Италии поздравила отца с рождением малыша и поехала в очередное путешествие. В сюжете Стефания Маликова позирует перед камерой в коротких шортах и джинсовой куртке, дополнив образ аксессуарами розового цвета и модными босоножками с перьями. Она отметила, что это ее любимые оттенки, но поклонники девушки упомянули о мусульманах, негативно относящихся к обнаженным женским частям тела.Многие пользователи сетей назвали ее наряд вызывающим для страны, но также не могли удержаться от комплиментов в ее адрес. Людям понравился внешний вид молодой модницы с необычной обувью, хотя некоторые лица переживают, что студентка вместо учебы отдыхает в разных странах.