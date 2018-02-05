СМИ: Министр нефти Ирана сообщил о поставках в Россию 3 млн баррелей нефти в месяц

Министр нефти Ирана Бижан Зангане выступил с заявлением по поводу возможного расследования ООН из-за поставок нефти этой страны в Россию - он заверил, что никакого соглашения по оружию в обмен на нефть нет. Как считают аналитики, это является частью сделки между странами, в результате которой Тегеран получил комплексы С-400. По мнению международных организаций =- это является нарушением международных соглашений и может привести к усилению санкций против обеих стран.В Россию будет направлено в этом году 3-х миллионов баррелей нефти ежемесячно по демпинговым ценам и она может попасть через Россию на Западный рынок, опасаются европейские трейдеры. Россия и Иран называют это программой "нефть в обмен на товары" , которая начала действовать в августе 2014 года. Со стороны нашей страны этим проектом занимается подведомственная Минэнерго компания "Промсырьеимпорт".