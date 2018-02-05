Возлюбленный Анастасии Волочковой Михаил прокатил ее по улицам на санках
Балерина решила вспомнить детство и прокатиться на санках по улицам поселка. Возлюбленный Анастасии Волочковой Михаил исполнил ее желание, но поклонники раскритиковали звезду после просмотра видео в Instagram.
Мужчина много времени проводит в ее особняке, развлекая звезду любыми способами. В сюжете Анастасия Волочкова в белой шубе садиться на транспорт, а он тащит веревки за собой, прилагая немало усилий, чтобы сдвинуть их с места. Подписчики сразу пожалели человека и напомнили артистке, что она уже не юная девочка и имеет вес.
Многие пользователи сетей написали в комментариях, что не станут так мучить своих мужчин, потому что не считают их лошадьми. Сама знаменитость не отреагировала на очередную критику в свой адрес, так как недавно открыто сообщала хейтерам, что эти темы ее не волнуют.
Мужчина много времени проводит в ее особняке, развлекая звезду любыми способами. В сюжете Анастасия Волочкова в белой шубе садиться на транспорт, а он тащит веревки за собой, прилагая немало усилий, чтобы сдвинуть их с места. Подписчики сразу пожалели человека и напомнили артистке, что она уже не юная девочка и имеет вес.
Многие пользователи сетей написали в комментариях, что не станут так мучить своих мужчин, потому что не считают их лошадьми. Сама знаменитость не отреагировала на очередную критику в свой адрес, так как недавно открыто сообщала хейтерам, что эти темы ее не волнуют.