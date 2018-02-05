Елена Темникова насмешила поклонников видом массивных ног в бассейне

Исполнительница позирует перед камерой с вытянутыми губами, но на фоне ее стройно фигуры конечности действительно напомнили подписчикам “базуки”. Сама Елена Темникова тоже шутливо упомянула о них в сообщении, после чего пользователи сетей сразу посоветовали ей сниматься в роли хоббита.Многие фанаты вспомнили Фиону с гигантскими стопами, но им не понравились солнцезащитные очки кумира. Артистка неоднократно показывает модель на своих снимках, хотя она ей не подходит. Скоро звезда завершит отдых и вернется к работе, так что все пожелали ей творческих успехов.