РСПП: Иностранных инвесторов больше не пугают политические риски
По результатам опроса представителей сотни компаний из списка Fortune 500, был сделан вывод, что инвестиционная привлекательность России вернулась на уровень 2013 года. По сведениям специалистов, доля негативного отношения к бизнес-климату в России уменьшилась вдвое и составляет теперь 23% из числа опрошенных иностранных предпринимателей.
Главной проблемой возвращения иностранного бизнеса в Россию эксперты считают высокую коррупцию, затягивание перехода на электронный документооборот и санкции. Однако постепенно бизнес-климат выходит на более высокий уровень и иностранные предприниматели приходят на отечественный рынок.
Однако специалисты считают, что этот процесс не носит определяющего характера, потому что основные вложения приходятся в добывающие отрасли, а промышленность остается вне зоны финансовых иностранных вложений. В результате во второй половине года ежемесячно наблюдалось снижение промпроизводства на 1-1,2%, а доля товаров иностранного производства возросла в этой отрасли на 30% по результатам 2017 года, по данным Минэкономики.
Главной проблемой возвращения иностранного бизнеса в Россию эксперты считают высокую коррупцию, затягивание перехода на электронный документооборот и санкции. Однако постепенно бизнес-климат выходит на более высокий уровень и иностранные предприниматели приходят на отечественный рынок.
Однако специалисты считают, что этот процесс не носит определяющего характера, потому что основные вложения приходятся в добывающие отрасли, а промышленность остается вне зоны финансовых иностранных вложений. В результате во второй половине года ежемесячно наблюдалось снижение промпроизводства на 1-1,2%, а доля товаров иностранного производства возросла в этой отрасли на 30% по результатам 2017 года, по данным Минэкономики.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:15