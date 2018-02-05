РСПП: Иностранных инвесторов больше не пугают политические риски

Главной проблемой возвращения иностранного бизнеса в Россию эксперты считают высокую коррупцию, затягивание перехода на электронный документооборот и санкции. Однако постепенно бизнес-климат выходит на более высокий уровень и иностранные предприниматели приходят на отечественный рынок.Однако специалисты считают, что этот процесс не носит определяющего характера, потому что основные вложения приходятся в добывающие отрасли, а промышленность остается вне зоны финансовых иностранных вложений. В результате во второй половине года ежемесячно наблюдалось снижение промпроизводства на 1-1,2%, а доля товаров иностранного производства возросла в этой отрасли на 30% по результатам 2017 года, по данным Минэкономики.