Поклонники Олега Газманова были поражены его постаревшим видом на новом снимке в Instagram

Многие подписчики заметили морщины и неровный овал лица кумира, после чего упомянули о старости, не щадящей людей. Они пожелали исполнителю здоровья и творческих успехов, но посоветовали убрать столь неудачное фото со страницы. Некоторые лица даже сравнили Олега Газманова с Филиппом Киркоровым из-за формы носа и пухлости губ.Однако сам он не прекращает тренировки, позволяющие ему поддерживать в тонусе фигуру. Артист также своими достижениями стимулирует пользователей сетей последовать такому примеру и делать зарядку, после чего получает позитивные сообщения от людей.