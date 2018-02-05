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Поклонники Олега Газманова были поражены его постаревшим видом на новом снимке в Instagram
Певец часто становится примером для поклонников, восхищающихся его внешностью, но сейчас он решил сделать селфи при дневном свете, опубликовав снимок в Instagram. Они были поражены постаревшим видом Олега Газманова, написав об этом в своих комментариях.

Многие подписчики заметили морщины и неровный овал лица кумира, после чего упомянули о старости, не щадящей людей. Они пожелали исполнителю здоровья и творческих успехов, но посоветовали убрать столь неудачное фото со страницы. Некоторые лица даже сравнили Олега Газманова с Филиппом Киркоровым из-за формы носа и пухлости губ.

Поклонники Олега Газманова были поражены его постаревшим видом на новом снимке в Instagram


Однако сам он не прекращает тренировки, позволяющие ему поддерживать в тонусе фигуру. Артист также своими достижениями стимулирует пользователей сетей последовать такому примеру и делать зарядку, после чего получает позитивные сообщения от людей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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