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Рустам Солнцев поиздевался над Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко в новом видеоролике
Эпатажный экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев в свойственной ему манере поиздевался над Дмитрием Тарасовым и его новоиспеченной супругой Анастасией Костенко.

В своём микроблоге Рустам выложил видеозапись, где прокомментировал очередную свадьбу 30-летнего футболиста. По его мнению, в голову Дмитрия когда-то очень сильно прилетел мяч, что сказалось на работе мозга, и теперь ему постоянно хочется жениться.

Рустам Солнцев поиздевался над Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко в новом видеоролике

Солнцев посоветовал 23-летней ростовской модели на всякий случай держать свои вещи собранными, ведь никакой гарантии нет, что она надолго задержится в доме Тарасова. Очень возможно, что Дмитрий вскоре повстречает другую девушку, в которую влюбится, а Костенко окажется "за бортом", как это случилось когда-то с ведущей телешоу "Дом-2" Ольгой Бузовой.

Плавно подобравшись к теме Бузовой, Рустам отметил, что 32-летняя знаменитость до сих пор не может отойти от развода, который состоялся более года назад. Расставшись со своим любимым мужчиной, Ольга начала петь песни про несчастную любовь и неверных мужчин, а Солнцев переживает, что Костенко последует этому же примеру, превратившись в ещё одну персону шоу-бизнеса, которая будет раздражать огромную часть россиян.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:55
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