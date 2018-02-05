Рустам Солнцев поиздевался над Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко в новом видеоролике

В своём микроблоге Рустам выложил видеозапись, где прокомментировал очередную свадьбу 30-летнего футболиста. По его мнению, в голову Дмитрия когда-то очень сильно прилетел мяч, что сказалось на работе мозга, и теперь ему постоянно хочется жениться.Солнцев посоветовал 23-летней ростовской модели на всякий случай держать свои вещи собранными, ведь никакой гарантии нет, что она надолго задержится в доме Тарасова. Очень возможно, что Дмитрий вскоре повстречает другую девушку, в которую влюбится, а Костенко окажется "за бортом", как это случилось когда-то с ведущей телешоу "Дом-2" Ольгой Бузовой.Плавно подобравшись к теме Бузовой, Рустам отметил, что 32-летняя знаменитость до сих пор не может отойти от развода, который состоялся более года назад. Расставшись со своим любимым мужчиной, Ольга начала петь песни про несчастную любовь и неверных мужчин, а Солнцев переживает, что Костенко последует этому же примеру, превратившись в ещё одну персону шоу-бизнеса, которая будет раздражать огромную часть россиян.