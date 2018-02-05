Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановили

С 3 февраля в Московской области непрерывно идет снег. Также в воскресенье ожидается сильный снег, сильное налипание на деревьях и проводах мокрого снега, гололед. Ветер и метель при снеге усилится до 20 м/с. Местами на дорогах ожидается гололёд, снежные заносы. На данном перегоне в воскресенье приостанавливалось движение поездов вследствие дерева, упавшего на пути. Оперативные бригады железнодорожников, прибывшие на место, убрали с путей дерево, восстановили контактную сеть, возобновили на перегоне движение, проверили инфраструктуру на безопасность.Для минимизирования влияния ситуации на имеющийся график движения российских поездов Ярославского направления, 4 пригородных поезда следовали по укороченному маршруту. При этом один поезд был в итоге снят с маршрута.