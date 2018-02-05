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Чрезмерная худоба Федора Бондарчука встревожила поклонников
В честь 5-летия театра Гоголь-центр сюда пришли многие знаменитости, среди которых был режиссер вместе со своей избранницей Паулиной Андреевой. Однако чрезмерная худоба Федора Бондарчука встревожила поклонников, посмотревших фото в Instagram.

Многие люди сразу предположили, что знаменитость страдает от недуга, после чего отметили, что такие изменения не всегда положительно отражаются на внешнем виде и могут зрительно увеличить возраст. Подписчики даже сравнили Федора Бондарчука с Олегом Янковским, после чего упомянули его супругу Светлану Бондарчук.

Чрезмерная худоба Федора Бондарчука встревожила поклонников


Тогда режиссер выглядел здоровым и привлекательным мужчиной, а сейчас стал похож на старого ловеласа. После романа с молодой избранницей звезда действительно стал следить за своей фигурой, но он уже перешел грани и пользователи сетей делают самые худшие прогнозы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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