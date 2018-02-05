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СМИ: Государство снимет с себя часть расходов на медицину
В начале года в правительстве обсуждают введение ОМС (обязательного медицинского страхования). При этом основной идеей этой реформы станет перекладывание части ответственности на страховые компании и региональные бюджеты.

В настоящее время обсуждение о медреформе в России проходит на уровне Минфина и Центробанка, где все представители ведомств соглашаются, что здравоохранения нуждается в реформировании и готовы испытать нововведения в нескольких пилотных регионах.

Так правительство хочет повысить ответственность страховых компаний, при этом сняв часть ответственности с государства. По данным Росстата, в первой половине 2017 года естественная убыль населения превысила 110 тысяч человек, однако иммигранты, в подавляющем большинстве из республик Средней Азии на 70% восполнили "потери" среди населения.

СМИ: Государство снимет с себя часть расходов на медицину
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:50
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