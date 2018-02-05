ФСИН сообщила об экономии в 1 млрд рублей при трате в день на питание заключенного 73 рублей

В прошедшем году заключенные в тюрьмах и колониях питались на 73 рубля в сутки. Однако при этом экономном бюджете удалось, по словам Валерия Максименко, замглавы ФСИН сэкономить дополнительно более 1 млрд рублей. По его словам, был составлен четкий рацион с учетом калорийности и потому все медицинские рекомендации были учтены.Некоторое время назад в прессе появилась информация о нарушениях во время поставок рыбы для этого ведомства со стороны подведомственного предприятия "Архнгельское", когда это предприятие заключив сделки на 2 млрд руб., закупило 35 тыс. тонн рыбной продукции, что в пересчете составляет более 55 кг рыбы на российского заключенного. Активисты «Руси сидящей», посчитали, что эта сделка подозрительна и просили проверить чистоту бизнеса этого подведомственного предприятия.