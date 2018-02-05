ФСИН сообщила об экономии в 1 млрд рублей при трате в день на питание заключенного 73 рублей
ФСИН сэкономила на заключенных 1,2 млрд руб. По утверждению Валерия Максименко, замглавы этого ведомства, для заключенных «составлен четкий рацион» по которому на одного человека затраты составляют 72 рубля.
В прошедшем году заключенные в тюрьмах и колониях питались на 73 рубля в сутки. Однако при этом экономном бюджете удалось, по словам Валерия Максименко, замглавы ФСИН сэкономить дополнительно более 1 млрд рублей. По его словам, был составлен четкий рацион с учетом калорийности и потому все медицинские рекомендации были учтены.
Некоторое время назад в прессе появилась информация о нарушениях во время поставок рыбы для этого ведомства со стороны подведомственного предприятия "Архнгельское", когда это предприятие заключив сделки на 2 млрд руб., закупило 35 тыс. тонн рыбной продукции, что в пересчете составляет более 55 кг рыбы на российского заключенного. Активисты «Руси сидящей», посчитали, что эта сделка подозрительна и просили проверить чистоту бизнеса этого подведомственного предприятия.
В прошедшем году заключенные в тюрьмах и колониях питались на 73 рубля в сутки. Однако при этом экономном бюджете удалось, по словам Валерия Максименко, замглавы ФСИН сэкономить дополнительно более 1 млрд рублей. По его словам, был составлен четкий рацион с учетом калорийности и потому все медицинские рекомендации были учтены.
Некоторое время назад в прессе появилась информация о нарушениях во время поставок рыбы для этого ведомства со стороны подведомственного предприятия "Архнгельское", когда это предприятие заключив сделки на 2 млрд руб., закупило 35 тыс. тонн рыбной продукции, что в пересчете составляет более 55 кг рыбы на российского заключенного. Активисты «Руси сидящей», посчитали, что эта сделка подозрительна и просили проверить чистоту бизнеса этого подведомственного предприятия.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40