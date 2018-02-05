Пенсионерка из Мордовии в стрингах пряталась на улице от демонов

Свидетели события заметили полуобнаженную женщину, несущуюся по дороге, после чего она постучала в дом местных жителей. Хозяева впустили необычную гостью и были поражены ее странным видом, а дальше сотрудники органов выяснили, что дама ночью внезапно проснулась и увидела рядом ужасное существо, покрытое волосами. Особа была настолько испугана этим зрелищем, что выбежала из квартиры в таком виде.Пострадавшая женщина была госпитализирована в клинику, а врачи заметили у нее сильные проблемы с нервной системой, вызванные стрессом. Возможно, она увлеклась просмотром вечерних шоу и просто перепутала вымыслы с реальностью.