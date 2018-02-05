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В Петербурге “коварный” мост продолжает собирать жертвы и стал для водителей аномальной зоной смерти
В Петербурге “коварный” мост продолжает собирать жертвы и стал для водителей аномальной зоной смерти. Он находится на Ленсоветовской дороге, где постоянно случаются ДТП.

Сама конструкция низкая и грузовой транспорт не может поехать в данном месте, о чем красноречиво гласит надпись на дорожном знаке. Однако люди предпочитают игнорировать предупреждение и пытаются преодолеть участок пути, после чего власти повесили еще одно предупреждение об опасности для “Газелей”.

В Петербурге “коварный” мост продолжает собирать жертвы и стал для водителей аномальной зоной смерти


Однако статистика показала, что в прошлом году тут было замечено 15 аварий, а еще одна произошла недавно. Кроме такого транспорта попасть в неприятную ситуацию умудряются опытные водители автобусов и иных солидных машин. Во время беседы с инспекторами они даже не понимают, почему стремились поехать через мост, а также подчеркивают, что в это время их глаза будто закрыл туман. Эксперты пока пытаются выяснить причину загадочного места, продолжающего наказывать людей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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