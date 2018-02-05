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СМИ: Появились новые требованиях бизнеса к разработчикам «закона Яровой»
РСПП направил официальные обращения в профильные ведомства с просьбой доработать "Закон Яровой". По их мнению, его реализация приведет к росту тарифов на связь и усложнит инвестирование в отрасль.

Руководство Российского союза промышленников и предпринимателей последний вариант постановления по «закону Яровой» посчитали излишне жестким. По мнению бизнеса, требования власти приведут к удорожанию тарифов на связь до 95%. Кроме того, в настоящее время нет оборудования, которое предусматривается установить в рамках его реализации за счет самих же компаний.

По их подсчетам общая сумма затрат крупных компаний на его реализацию составит более 210 млрд рублей. Также пострадают и крупные бюджетообразующие компании: РЖД, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ. Таким образом ставится под сомнение целесообразность такого варианта закона, однако эксперты считают, что под давлением крупного бизнеса он будет еще раз смягчен.

СМИ: Появились новые требованиях бизнеса к разработчикам «закона Яровой»
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:05
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