СМИ: Появились новые требованиях бизнеса к разработчикам «закона Яровой»

Руководство Российского союза промышленников и предпринимателей последний вариант постановления по «закону Яровой» посчитали излишне жестким. По мнению бизнеса, требования власти приведут к удорожанию тарифов на связь до 95%. Кроме того, в настоящее время нет оборудования, которое предусматривается установить в рамках его реализации за счет самих же компаний.По их подсчетам общая сумма затрат крупных компаний на его реализацию составит более 210 млрд рублей. Также пострадают и крупные бюджетообразующие компании: РЖД, АЛРОСА, ЛУКОЙЛ. Таким образом ставится под сомнение целесообразность такого варианта закона, однако эксперты считают, что под давлением крупного бизнеса он будет еще раз смягчен.