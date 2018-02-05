Объявлены цены на новый кроссовер Zotye T500

В частности, внедорожник Zotye Т500 будет доступен в шести модификациях, их стоимость будет варьироваться от 78 800 до 123 800 юаней. Габариты автомобиля составляют 4 632/1 850/1 695 мм, размер колёсной базы — 2 700 мм. В модельном ряду производителя Zotye Т500 расположится на ступень ниже модели Т600.Кроссовер комплектуется турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил, который работает на пару либо с «механикой», либо с «роботом». Привод у автомобиля только передний.В оснащение базовой модификации кроссовера Zotye Т500 входят 4 подушки безопасности, штатная мультимедийная система, электронный ручной тормоз, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, кожаная отделка салона и легкосплавные диски диаметром 17 дюймов. «Топовая» модификация автомобиля имеет более расширенный список оснащения.