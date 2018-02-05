Во время запуска “Эпсилона-3” японцы заметили рядом с ракетой НЛО

Ролик был опубликован в сетях, так как многие свидетели значительного события наблюдали за впечатляющим зрелищем, когда аппарат оставил после себя огромный огненный след в ночном небе. Вот только пришельцы не смогли пропустить интересное зрелище и тоже решили присоединиться к землянам.В сюжете четко видна летающая тарелка с сильным свечением, проносящаяся рядом с ракетой, когда она поднялась на большую высоту. Исследователи не сомневаются, что гуманоиды решили выяснить, что собираются делать ученые, потому что их часто можно заметить во время запуска аналогичных технологий. Скептики попытались предположить, что японское чудо просто обрушилось в океан, но их доводы были развенчаны пользователями сетей.