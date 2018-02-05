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Во время запуска “Эпсилона-3” японцы заметили рядом с ракетой НЛО
JAXA осуществило запуск “Эпсилона-3”, который успешно достиг земной орбиты и имеет современную аппаратуру для исследования космического пространства. Однако во время запуска ракеты японцы заметили рядом НЛО, после чего запечатлели его на камеры.

Ролик был опубликован в сетях, так как многие свидетели значительного события наблюдали за впечатляющим зрелищем, когда аппарат оставил после себя огромный огненный след в ночном небе. Вот только пришельцы не смогли пропустить интересное зрелище и тоже решили присоединиться к землянам.

Во время запуска “Эпсилона-3” японцы заметили рядом с ракетой НЛО


В сюжете четко видна летающая тарелка с сильным свечением, проносящаяся рядом с ракетой, когда она поднялась на большую высоту. Исследователи не сомневаются, что гуманоиды решили выяснить, что собираются делать ученые, потому что их часто можно заметить во время запуска аналогичных технологий. Скептики попытались предположить, что японское чудо просто обрушилось в океан, но их доводы были развенчаны пользователями сетей.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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