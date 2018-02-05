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В Антарктиде исследователи нашли подводную базу НЛО
Исследователи во время просмотра Google Maps нашли на территории Антарктиды подводную базу НЛО. Она скрывается внутри айсберга, где есть все условия для внеземных гостей.

Таким образом, гуманоиды могли быстро адаптироваться к непривычным климатическим условиям нашей планеты, так как их организмы имеют большую устойчивость. Кроме них здесь могут находиться различные технологии, предназначенные для исследования поверхности континента.

В Антарктиде исследователи нашли подводную базу НЛО


Эксперты считают, что человечество не подвергается опасности с их стороны, потому что внеземные гости специально выбрали столь отдаленные территории. Пока они не сообщают о причинах, побудивших инопланетян построить для себя базу, куда они периодически наведываются во время полетов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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