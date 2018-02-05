В Антарктиде исследователи нашли подводную базу НЛО

Таким образом, гуманоиды могли быстро адаптироваться к непривычным климатическим условиям нашей планеты, так как их организмы имеют большую устойчивость. Кроме них здесь могут находиться различные технологии, предназначенные для исследования поверхности континента.Эксперты считают, что человечество не подвергается опасности с их стороны, потому что внеземные гости специально выбрали столь отдаленные территории. Пока они не сообщают о причинах, побудивших инопланетян построить для себя базу, куда они периодически наведываются во время полетов.