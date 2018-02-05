Виктория Боня, принимающая ванну в одежде, удивила подписчиков

Являясь популярной и востребованной персоной в социальной сети Instagram, публикации Бони всегда вызывают особый интерес интернет-аудитории. Перед Викторией стоит непростая задача - так и оставаться "на коне", искать новые неожиданные решения для поддержания своего высокого статуса.Последней своей публикацией Боня дала понять, что фантазия у неё ещё не иссякла. В её микроблоге появилась фотография, на которой экс-участница скандальной телестройки запечатлена лежащей в пустой ванне. 38-летняя звезда шоу-бизнеса продемонстрировала на себе комплект красивого нижнего белья тёмного цвета, а также яркую меховую накидку.Фотоснимок был удостоен более 70 тысяч отметок "Нравится", интернет-пользователями оставлено более 8 тысяч комментариев. Боня хорошо известна не только в России, но и за рубежом, поэтому многие комменты под постами в Instagram пишутся на английском языке.