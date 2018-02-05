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Citroen не намерен отказываться от хэтчбека C4
Городской хэтчбек Citroen C4 последние несколько лет не пользуется особым спросом у покупателей, ситуацию не спас и кроссовер Citroen C4 Cactus. Однако французские производители не намерены отказываться от выпуска данной модели, считая её перспективной.

Citroen не намерен отказываться от хэтчбека C4


В интервью с журналистами руководитель компании Citroen Линда Джексон рассказала, что хэтчбек Citroen C4 не будет снят с производства. Данную модель производители намерены модернизировать в совершенно новый автомобиль.

По словам руководителя компании, Citroen C4 перестанет быть традиционным автомобилем, при этом он получит оригинальный и узнаваемый дизайн. В то же время модель останется компактным городским хэтчбеком. О том, какая судьба ожидает кроссовер Citroen C4 Cactus, пока не сообщается.

Citroen C4 производители представили в 2010 году, в течение своего производственного цикла автомобиль существенно проигрывал в продажах своим прямым конкурентам, которыми являются Renault Clio и Volkswagen Golf.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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