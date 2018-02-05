Citroen не намерен отказываться от хэтчбека C4

В интервью с журналистами руководитель компании Citroen Линда Джексон рассказала, что хэтчбек Citroen C4 не будет снят с производства. Данную модель производители намерены модернизировать в совершенно новый автомобиль.По словам руководителя компании, Citroen C4 перестанет быть традиционным автомобилем, при этом он получит оригинальный и узнаваемый дизайн. В то же время модель останется компактным городским хэтчбеком. О том, какая судьба ожидает кроссовер Citroen C4 Cactus, пока не сообщается.Citroen C4 производители представили в 2010 году, в течение своего производственного цикла автомобиль существенно проигрывал в продажах своим прямым конкурентам, которыми являются Renault Clio и Volkswagen Golf.