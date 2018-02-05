Кембридж стал столицей НЛО с пришельцами в роли преподавателей – Исследователи

Столь необычные выводы были сделаны ими после изучения статистики прошлого года, описывающей множество случаев, которые нельзя списать на действия преступников. Многие жители Кембриджшира встревожены массовыми похищения и убийствами детей, после чего свидетели событий рассказывали о необычных явлениях перед такими инцидентами.Также над этой частью страны 1000 раз появлялись НЛО разных форм и размеров. Уфолог Скотт Уоринг заметил, что в последнее время британцы часто сталкиваются с различными аномальными явлениями, этот город инопланетяне решили использовать для своих целей.