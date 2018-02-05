Кембридж стал столицей НЛО с пришельцами в роли преподавателей – Исследователи
Британский журналист Дэвид Саттон собрал множество материалов, касающихся Кембриджа и территории графства. Исследователи отметили, что он стал столицей НЛО с пришельцами в роли преподавателей.
Столь необычные выводы были сделаны ими после изучения статистики прошлого года, описывающей множество случаев, которые нельзя списать на действия преступников. Многие жители Кембриджшира встревожены массовыми похищения и убийствами детей, после чего свидетели событий рассказывали о необычных явлениях перед такими инцидентами.
Также над этой частью страны 1000 раз появлялись НЛО разных форм и размеров. Уфолог Скотт Уоринг заметил, что в последнее время британцы часто сталкиваются с различными аномальными явлениями, этот город инопланетяне решили использовать для своих целей.
Столь необычные выводы были сделаны ими после изучения статистики прошлого года, описывающей множество случаев, которые нельзя списать на действия преступников. Многие жители Кембриджшира встревожены массовыми похищения и убийствами детей, после чего свидетели событий рассказывали о необычных явлениях перед такими инцидентами.
Также над этой частью страны 1000 раз появлялись НЛО разных форм и размеров. Уфолог Скотт Уоринг заметил, что в последнее время британцы часто сталкиваются с различными аномальными явлениями, этот город инопланетяне решили использовать для своих целей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40