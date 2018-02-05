Курбан Омаров признался, что часто ссорится с Ксенией Бородиной



"Ведь в доме я мужчина. У нас нет такого, что я терплю, а она беспредельничает. Все в разумных пределах, это часть нашей игры", - рассказал супруг прославленной телеведущей.

Уроженец Дагестана любит в своём микроблоге рассуждать о важных жизненных темах, в частности об отношениях мужчины и женщины, состоящих в браке. Повествуя о ситуации в своей семье, Омаров честно признаётся, что без скандалов никак не обходится, тем не менее терпение и время учат справляться с трудностями и смотреть на проблемы под иным углом.Курбан объяснил, что он и ведущая телешоу "Дом-2" обладают по-настоящему взрывными характерами, поэтому вовсе не удивляет тот факт, что кто-то не может сдержать эмоций. Бизнесмен вспоминает, что раньше, если Ксения вдруг взрывалась, он незамедлительно делал то же самое, в итоге получалась настоящая "ядерная война". Но сейчас Омаров ведёт себя более сдержанно, предпочитая переждать "бурю".