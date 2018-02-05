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В Германии женские шорты от насильников стали лидерами продаж
В Германии женские шорты, защищающие слабый пол от насильников, стали лидерами продаж. Данное изобретение разработала Сандра Сэилз, после чего оно стало пользоваться большим спросом.

Женщина сама оказалась в неприятной ситуации, когда поверглась нападению преступников, но ее спасли проходящие мимо прохожие. Потому она решила создать модель, обеспечивающую защиту владелице. Данный предмет имеет высокую устойчивость к различным порезам благодаря прочному материалу.

В Германии женские шорты от насильников стали лидерами продаж


Также на талии есть завязка с замком, имеющим код, но еще кольцо безопасности активизирует сигнал тревоги, если его повредить. Небольшая партия товара быстро была раскуплена местными жительницами, так что сейчас разработчик планирует производить его в Индии, чтобы снизить стоимость актуальной новинки.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:38
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