В Германии женские шорты от насильников стали лидерами продаж
В Германии женские шорты, защищающие слабый пол от насильников, стали лидерами продаж. Данное изобретение разработала Сандра Сэилз, после чего оно стало пользоваться большим спросом.
Женщина сама оказалась в неприятной ситуации, когда поверглась нападению преступников, но ее спасли проходящие мимо прохожие. Потому она решила создать модель, обеспечивающую защиту владелице. Данный предмет имеет высокую устойчивость к различным порезам благодаря прочному материалу.
Также на талии есть завязка с замком, имеющим код, но еще кольцо безопасности активизирует сигнал тревоги, если его повредить. Небольшая партия товара быстро была раскуплена местными жительницами, так что сейчас разработчик планирует производить его в Индии, чтобы снизить стоимость актуальной новинки.
Женщина сама оказалась в неприятной ситуации, когда поверглась нападению преступников, но ее спасли проходящие мимо прохожие. Потому она решила создать модель, обеспечивающую защиту владелице. Данный предмет имеет высокую устойчивость к различным порезам благодаря прочному материалу.
Также на талии есть завязка с замком, имеющим код, но еще кольцо безопасности активизирует сигнал тревоги, если его повредить. Небольшая партия товара быстро была раскуплена местными жительницами, так что сейчас разработчик планирует производить его в Индии, чтобы снизить стоимость актуальной новинки.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:38