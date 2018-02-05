NASA подтвердило существование признаков жизни на поверхности Титана

На нем были обнаружены базовые соединения для простейших организмов. Благодаря винилу цианида их клетки способны выжить в океанах из метана, которые также были замечены на Луне. С помощью “Cassini” ученым удалось первичную форму в озере спутника Сатурна.Это открытие подтвердило первоначальную теорию, касающуюся первичных структур жизни, которые продолжают развиваться, несмотря на суровые климатические условия небесного тела. Пока нет примеров использования данной базы в клеточных организмах, однако их существование возможно. При положительных результатах планета способна оказаться местом для развития новой цивилизации.