NASA подтвердило существование признаков жизни на поверхности Титана
NASA после исследования подтвердило, что на поверхности Титана существуют признаки жизни. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
На нем были обнаружены базовые соединения для простейших организмов. Благодаря винилу цианида их клетки способны выжить в океанах из метана, которые также были замечены на Луне. С помощью “Cassini” ученым удалось первичную форму в озере спутника Сатурна.
Это открытие подтвердило первоначальную теорию, касающуюся первичных структур жизни, которые продолжают развиваться, несмотря на суровые климатические условия небесного тела. Пока нет примеров использования данной базы в клеточных организмах, однако их существование возможно. При положительных результатах планета способна оказаться местом для развития новой цивилизации.
На нем были обнаружены базовые соединения для простейших организмов. Благодаря винилу цианида их клетки способны выжить в океанах из метана, которые также были замечены на Луне. С помощью “Cassini” ученым удалось первичную форму в озере спутника Сатурна.
Это открытие подтвердило первоначальную теорию, касающуюся первичных структур жизни, которые продолжают развиваться, несмотря на суровые климатические условия небесного тела. Пока нет примеров использования данной базы в клеточных организмах, однако их существование возможно. При положительных результатах планета способна оказаться местом для развития новой цивилизации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40