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Ольга Бузова заставила нервничать Романа Гриценко страстными танцами на лобном
Ведущая телешоу "Дом-2" Ольга Бузова устроила "горячие" танцы прямо на лобном, что не очень понравилось Роману Гриценко, который никак не может подобрать ключик к сердцу желанной девушки.

В Сети появился небольшой видеоролик, в котором новенькая рыжеволосая участница решила продемонстрировать свои хореографические способности под известную песню Бузовой "Нам будет жарко". Девушка старалась изо всех сил произвести впечатление на зрителей и всех коллег по проекту, а особенно ей хотелось зацепить Влада Кадони, на которого указала пальцем во время красивых телодвижений.

Ольга Бузова заставила нервничать Романа Гриценко страстными танцами на лобном

Сидевшая рядом с Кадони Бузова завелась не на шутку: она приняла вертикальное положение и начала вытанцовывать, не менее зажигательно, чем рыжеволосая участница. К танцу присоединился ещё один участник, который исполнил с Ольгой танцевальный дуэт, поддержав её тем самым.

Стоит отметить, что на лице Романа Гриценко во время всего происходящего веселья читался негативный настрой. Возможно, Роман приревновал ведущую проекта к тому парню, что пустился в пляс вместе с его любимой девушкой, которая отвергает, не давая ни единого шанса.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:46
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