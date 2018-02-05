Ольга Бузова заставила нервничать Романа Гриценко страстными танцами на лобном

В Сети появился небольшой видеоролик, в котором новенькая рыжеволосая участница решила продемонстрировать свои хореографические способности под известную песню Бузовой "Нам будет жарко". Девушка старалась изо всех сил произвести впечатление на зрителей и всех коллег по проекту, а особенно ей хотелось зацепить Влада Кадони, на которого указала пальцем во время красивых телодвижений.Сидевшая рядом с Кадони Бузова завелась не на шутку: она приняла вертикальное положение и начала вытанцовывать, не менее зажигательно, чем рыжеволосая участница. К танцу присоединился ещё один участник, который исполнил с Ольгой танцевальный дуэт, поддержав её тем самым.Стоит отметить, что на лице Романа Гриценко во время всего происходящего веселья читался негативный настрой. Возможно, Роман приревновал ведущую проекта к тому парню, что пустился в пляс вместе с его любимой девушкой, которая отвергает, не давая ни единого шанса.