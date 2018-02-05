Пикап Ram 1500 получил люксовую модификацию Laramie Longhorn
Альянс Fiat-Chrysler в Детройте представил обновлённую версию пикапа Ram 1500, который получил новую версию под названием Laramie Longhorn. Благодаря новой модификации утилитарный грузовик превратился в настоящий люксовый пикап.
По словам разработчиков, новый пикап Ram 1500 Laramie Longhorn получил бескомпромиссную роскошь. От стандартной модификации он отличается особой решёткой радиатора, двухцветной окраской кузова и колёсными дисками уникального дизайна диаметром 20 и 22 дюйма.
В интерьере пикапа Ram 1500 Laramie Longhorn появилась стильная отделка из премиальной кожи и стильные вставки из дорогих сортов дерева. О силовом оснащении особого пикапа пока не сообщается. О стоимость автомобиля сообщат позднее.
Стоит отметить, что в моторную линейку стандартной модификации Ram 1500 входит двигатель V6 производительностью 305 лошадиных сил и агрегат V8 мощностью 395 «лошадей».
По словам разработчиков, новый пикап Ram 1500 Laramie Longhorn получил бескомпромиссную роскошь. От стандартной модификации он отличается особой решёткой радиатора, двухцветной окраской кузова и колёсными дисками уникального дизайна диаметром 20 и 22 дюйма.
В интерьере пикапа Ram 1500 Laramie Longhorn появилась стильная отделка из премиальной кожи и стильные вставки из дорогих сортов дерева. О силовом оснащении особого пикапа пока не сообщается. О стоимость автомобиля сообщат позднее.
Стоит отметить, что в моторную линейку стандартной модификации Ram 1500 входит двигатель V6 производительностью 305 лошадиных сил и агрегат V8 мощностью 395 «лошадей».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20