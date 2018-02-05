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Пикап Ram 1500 получил люксовую модификацию Laramie Longhorn
Альянс Fiat-Chrysler в Детройте представил обновлённую версию пикапа Ram 1500, который получил новую версию под названием Laramie Longhorn. Благодаря новой модификации утилитарный грузовик превратился в настоящий люксовый пикап.

Пикап Ram 1500 получил люксовую модификацию Laramie Longhorn


По словам разработчиков, новый пикап Ram 1500 Laramie Longhorn получил бескомпромиссную роскошь. От стандартной модификации он отличается особой решёткой радиатора, двухцветной окраской кузова и колёсными дисками уникального дизайна диаметром 20 и 22 дюйма.

В интерьере пикапа Ram 1500 Laramie Longhorn появилась стильная отделка из премиальной кожи и стильные вставки из дорогих сортов дерева. О силовом оснащении особого пикапа пока не сообщается. О стоимость автомобиля сообщат позднее.

Стоит отметить, что в моторную линейку стандартной модификации Ram 1500 входит двигатель V6 производительностью 305 лошадиных сил и агрегат V8 мощностью 395 «лошадей».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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