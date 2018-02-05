Nissan Patrol в экстремальной «снежной» версии представят в Чикаго
На мотор-шоу в Чикаго компания Nissan намерена представить особую версию внедорожника Nissan Armada под названием Snow Patrol. Российским автолюбителям автомобиль Nissan Armada известен под наименованием Nissan Patrol.
В Чикаго компания Nissan планирует продемонстрировать несколько необычных концептов, ориентированных на заснеженные дороги. Одной из новинок станет станет спецверсия Nissan Patrol, который представляет собой рамный внедорожник.
В частности, новый Nissan Armada Snow Patrol получил завышенный дорожный просвет и особые колёсные диски Cognito Series 61 диаметром 20 дюймов, они «обуты» в специальные покрышки для бездорожья. В оснащение спецверсии внедорожника входят дополнительные осветители на крыше и прочный багажник.
В салоне автомобиля установлены сиденья из белоснежной кожи, а кузов внедорожника украшают синие аэрографические узоры. Отмечается, что Nissan Armada Snow Patrol на прицеп способен взять груз превышающий 5 400 килограммов.
В Чикаго компания Nissan планирует продемонстрировать несколько необычных концептов, ориентированных на заснеженные дороги. Одной из новинок станет станет спецверсия Nissan Patrol, который представляет собой рамный внедорожник.
В частности, новый Nissan Armada Snow Patrol получил завышенный дорожный просвет и особые колёсные диски Cognito Series 61 диаметром 20 дюймов, они «обуты» в специальные покрышки для бездорожья. В оснащение спецверсии внедорожника входят дополнительные осветители на крыше и прочный багажник.
В салоне автомобиля установлены сиденья из белоснежной кожи, а кузов внедорожника украшают синие аэрографические узоры. Отмечается, что Nissan Armada Snow Patrol на прицеп способен взять груз превышающий 5 400 килограммов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:50