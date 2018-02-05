Nissan Patrol в экстремальной «снежной» версии представят в Чикаго

В Чикаго компания Nissan планирует продемонстрировать несколько необычных концептов, ориентированных на заснеженные дороги. Одной из новинок станет станет спецверсия Nissan Patrol, который представляет собой рамный внедорожник.В частности, новый Nissan Armada Snow Patrol получил завышенный дорожный просвет и особые колёсные диски Cognito Series 61 диаметром 20 дюймов, они «обуты» в специальные покрышки для бездорожья. В оснащение спецверсии внедорожника входят дополнительные осветители на крыше и прочный багажник.В салоне автомобиля установлены сиденья из белоснежной кожи, а кузов внедорожника украшают синие аэрографические узоры. Отмечается, что Nissan Armada Snow Patrol на прицеп способен взять груз превышающий 5 400 килограммов.