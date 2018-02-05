Skoda объявляет россиянам специальные условия при покупке автомобилей в феврале

В частности, автомобили Skoda Octavia, Rapid и Yeti россияне могут приобрести в кредит под 8,9 процента годовых с первоначальным взносом от стоимости в размере 15 процентов. На весь модельный ряд распространяется программа Simply Clever, в рамках которой предусмотрен обратный выкуп и остаточный платёж.По программам Trade-in и DasWeltAutо при покупке моделей Octavia, Rapid, Yeti и Superb можно сэкономить от 50 000 до 60 000 рублей. При этом на автомобили Kodiaq и Yeti с полным приводом выгода составит 100 000 и 85 000 рублей.С 1 февраля текущего года кредитная программа распространяется на автомобили Skoda российского производства, сошедшие с конвейера в 2017 и 2018 году, со стоимостью не более 1 450 000 рублей. Так, на покупке Skoda Octavia можно сэкономить до 155 000 рублей, на Yeti — до 240 000 рублей, на Rapid — до 102 000 рублей, на Superb — до 225 000 рублей.