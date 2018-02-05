Аскольд Запашный в тульском ресторане не прошел фейс-контроль

Знаменитый артист цирка в прошедшую субботу попал в не слишком приятную ситуацию, которая оставила неприятный след о тульском гостеприимстве. Сейчас Запашный с новым цирковым шоу как раз выступает в Туле. В субботу попытка попасть в местное заведение «Пряник» не увенчалась успехом. На это циркач с юмором пожаловался в Instagram, заявив, что "Пряник" - один такой не только в городе, но и в мире, где его с коллегами "забраковали". "Что там внутри? Кто достоин туда зайти?» - интересуется Аскольд, так и не увидев внутренности «Пряника».Некоторые представители Тулы извинились за оказанный земляками прием и заверили, что Тула – гостеприимный город. Высказывали предположение, что артиста просто не узнали.